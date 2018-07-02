Милонов призвал ввести выходные дни после побед сборной России

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что сегодня россияне имеют право на отдых в честь победы сборной России над Испанией (1:1, 4:3 по пен.) в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018. По его словам, эту идею поддержат большинство народных избранников.

- Естественно надо дать людям возможность полдня или денечек, кто хочет, отдохнуть, - приводит "Комсомольская правда" слова Милонова. - Поэтому в понедельник, я считаю, вполне нужно гулять. Я думаю, что все депутаты завтра с утра, которые вынуждены будут идти на заседания и комиссии, они все как один, поверьте, разные фракции, поддержат такую идею, 100 процентов.

Все о чемпионате мира по футболу-2018