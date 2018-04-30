Милнер отказался от возможности выступить на чемпионате мира

Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер отказался от возвращения в сборную Англии. Хавбек завершил выступления за национальную команду после чемпионата Европы-2016.



- Это решение было сложным, но перерыв во время международных матчей позволяет мне лучше восстанавливаться и быть в наилучшей форме, - приводит The Times слова Милнера. - Дополнительные игры повышают риск получить травму в клубе.

В нынешнем сезоне 32-летний Милнер провел 44 матча за "Ливерпуль" во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал 11 результативных передач. За сборную Англии (2009-16) игрок провел 61 встречу и забил один мяч.