Миле Единак: "Заставили французов разочароваться их игрой"

Капитан сборной Австралии Миле Единак сказал, что он, как и его партнеры по команде, понимают важность матча второго тура группового турнира чемпионата мира-2018 против Дании. В первой игре на турнире в России "Соккеруз" уступили Франции (1:2).

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– На бумаге Франция – действительно очень сильная команда, в отдельно взятый день ей по силам победить любую сборную мира, о чем тренер нам и говорил, – цитирует ТАСС Единака. – Но вчера мы сумели сдержать французскую команду, заставили ее разочароваться своей игрой. Однако тот день позади, и они продолжают двигаться к своей цели, ровно также, как и мы.

С учетом того, какую игру мы показали, окончательный результат не может нас радовать. Но мы должны верить в свои силы и понимать всю важность предстоящего матча с датчанами. Все усердно работают над тем, чтобы на сто процентов быть готовыми к следующей игре.

6 тысяч болельщиков в Казани? Они невероятно важны для нас. Это очень заряжает на борьбу, когда ты, находясь так далеко от дома, выходишь на игру и ощущаешь столь мощную поддержку.

Матч Дания – Австралия пройдет в Самаре 21 июня. Последним соперником команды Йединака по группе C будет Перу (26 июня, Сочи).

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