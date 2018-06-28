Милан Обрадович: "У сборной Сербии большое светлое будущее"

Тренер сборной Сербии, бывший защитник "Локомотива" Милан Обрадович остался доволен тем, как национальная команда выступила на чемпионате мира в России. Балканцы в группе E обыграли Коста-Рику (1:0), а также уступили Швейцарии (1:2) и Бразилии (0:2) и в итоге заняли третье место, которое не позволило им выйти в плей-офф турнира.

– Прежде всего, я горжусь тем, как мы выступили во всех трех матчах, – цитирует ТАСС Обрадовича. – На таком сложном турнире, конечно, надо использовать свои моменты, но мы не смогли. Я горжусь командой, горжусь нашими молодыми игроками, горжусь нашей самоотдачей. Мы доказали, что любим и хотим играть в футбол, несмотря на то, с кем играем, у нас большое светлое будущее.

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