Милан Бадель: "Матч сборных Аргентины и Исландии показал, что против аргентинцев можно играть"

Полузащитник сборной Хорватии Милан Бадель отметил, что против Аргентины, с которой его команде предстоит встретиться во втором матче группового этапа чемпионата мира, можно играть на равных. Ранее аргентинцы сыграли вничью с Исландией (1:1), а хорваты переиграли Нигерию (2:0).

- Мы смотрели матч сборных Аргентины и Исландии, он нам показал, что против аргентинцев возможно играть, - цитирует ТАСС Баделя. - Мы общались с тренером, он нам рассказывал, как играть против Месси, поэтому готовы к этому матчу. Готовимся к каждому матчу постепенно. У нас все соперники высокого уровня.

Хорваты сыграют с аргентинцами 21 июня в Нижнем Новгороде и с исландцами 26 июня в Ростове-на-Дону.

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