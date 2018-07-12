Мику Джаггеру нравится чемпионат мира в России

Британский рок-музыкант и вокалист группы The Rolling Stones Мик Джаггер приехал в Россию, чтобы посетить два полуфинала и финал чемпионата мира-2018.

Артист зашел в храм Василия Блаженного в Москве, где для него провели экскурсию на английском языке. Он послушал пение церковного хора, которое назвал замечательным.

В ответ на вопрос о том, нравится ли ему чемпионат мира, Джаггер улыбнулся и поднял вверх большой палец руки.

Отметим, что британские СМИ остались недовольны присутствием Джаггера 11 июля на трибунах "Лужников" во время игры Хорватия - Англия (2:1) и восприняли это как плохую примету, учитывая "проклятие", которое якобы преследует сборные, за которые он болеет.

Мик Джаггер на матче Франция - Бельгия. Фото //

Мик Джаггер на матче Хорватия - Англия. Видео