Микаэль Лустиг: "Выход в 1/4 финала - значительное достижение для Швеции"

Защитник сборной Швеции Микаэль Лустиг подвел итоги матча 1/8 финала чемпионата мира со Швейцарией (0:1). Шведы впервые с 1994 года пробились в четвертьфинал турнира.

- Мы заслужили эту прекрасную победу, создали много моментов, - сказал Лустиг. - Посмотрим, кто нам попадется - Англия или Колумбия. Но если победят англичане, в Самару приедет куча болельщиков, на игре будет много зрителей.

- Швеция попала в 1/4 финала впервые с 1994 года...

- Это значительное достижение, учитывая то, в какую группу мы попали. Но мы продолжаем играть. Нам нужно поддерживать уверенность в себе. На этом турнире маленькие сборные побеждают большие. (Игорь НОВИКОВ)