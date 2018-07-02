Михаил Шац: "Нужно отлить Акинфееву памятник целиком, а не только ноге"

Известный актер, болельщик "Зенита" Михаил Шац поделился c "СЭ" своим мнением об исторической победе сборной России над Испанией (1:1, 4:3 пен.) в 1/8 финала ЧМ-2018.

- С победой вас! Как отпраздновали?

- Спасибо, вас так же! Я был на стадионе, отметил там. Потом, завершая "разгром", уничтожил бутылку красного вина с Владиславом Радимовым.

- Изначально верили в победу?

- Всегда знал, что есть шанс. Но понимал, что он один из ста. Но с каждой минутой вера становилась все больше и больше. Думаю, мы были свидетелями чуда. К этой победе нужно относиться именно так: как к сказке, за которую мы любим футбол.

- Почетный президент РФС Вячеслав Колосков призвал поставить Игорю Акинфееву памятник. Согласны?

- Игорь - однозначно герой вчерашнего дня, почему нет? Многие говорят, что можно сэкономить и установить памятник ноге вратаря. А мне кажется, целиком отлить фигуру Игоря стоит, я только за.

- Дзюба - герой?

- Несомненно. Вообще все герои. Все, кто выходил на поле, и те, кто остался в запасе, - это все-таки команда. Это то, что неуловимо, что моментально изменилось за две недели - рождение коллектива.

- То есть не было футболистов, не впечатливших вас вчера?

- Нет, то, что мы видели в Лужниках, точно было единым целым. Все 11 человек на поле и главный тренер были единым целым, тем, чего мы не видели ровно десять лет. Символично, что я побывал на том матче в Вене (поражение 0:3 от Испании в полуфинале Евро-2008. - Прим. "СЭ"). И также стал свидетелем встречи с Испанией в 2004 году в Португалии (матч группового турнира Евро-2004, 1:2. - Прим. "СЭ". В общем, это моя третья игра России с "Красной фурией". А три - магическое число для нашей страны. Всегда два брата умных, третий дурак. Или на третий раз происходит что-то невозможное.

- Черчесов после финального свистка сказал, что игроки готовились провести на поле не 90, а все 120 минут. Как считаете, дотерпеть до пенальти было изначальной нашей тактикой?

- Конечно. Наверное, это единственно возможный вариант. Прекрасно понимаем, что по отдельности футболисты сборной Испании лучше наших. В том смысле, что они выступают в великих клубах, прекрасно оснащены технически, все понимают в футболе. И бороться с испанцами можно не один на один, а именно команда на команду, что, собственно, и было вчера. Тактика, неважно, как ее называть - автобусная, исландская, - стала единственно возможной и, конечно, продуманной тренерским штабом. Но для того, чтобы ее воплотить в жизнь, нужно не просто встать на своей половине, а продемонстрировать четкие и выверенные взаимодействия, понимание каждым игроком своих задач. И это было сделано.

- Сработает ли это в матче с хорватами или Россия покажет другой футбол?

- Мне кажется, теперь не так страшно психологически, как перед Испанией. Команда растет, набирается феноменального опыта. И не факт, что выйдем с пятью защитниками, - возможно, вернемся к предыдущей схеме. Посмотрим. Не так долго осталось ждать.

- До встречи с Хорватией еще четыре дня. Такой большой перерыв пойдет команде на пользу?

- Нерв этого турнира в том, чтобы не дать сборной потерять этот игровой задор, тонус. Настолько своеобразный чемпионат, просто уникальный. Это не тот случай, когда потеря практики дает сопернику определенное преимущество. Нет, думаю, что все будет нормально. В каком-то смысле даже рад, что есть время на элементарное восстановление после такой игры. Главное - сохранить эмоции, которые были вчера. Психология здесь - самое важное.

- После вчерашней победы Черчесов сказал, что Юрий Жирков, скорее всего, выбыл вплоть до финала. Существенная потеря? Кто сможет заменить его?

- Это решил тренер. Вчера заменил Юрия на Граната, я испугался, но он сыграл прекрасно. Конечно, Жирков - феноменальный футболист, поигравший в великих клубах, с огромным опытом международных турниров. Конечно, это потеря, я желаю Юрию быстрейшего выздоровления. (Константин КОЛМАКОВ)

Сборная России в 1/4 финала чемпионата мира встретится с Хорватией (7 июля, Сочи).

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

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