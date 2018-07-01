Михаил Мамиашвили: "Сердце страны сегодня бьется в "Лужниках"

Президент Федерации спортивной борьбы России, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Михаил Мамиашвили в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира Россия - Испания отметил, что сердце страны сегодня бьется в "Лужниках".

- Думаю, что ребята в полной мере понимают свою ответственность, - цитирует ТАСС Мамиашвили. - Так сложилось, что именно в этот момент именно этим одиннадцати парням уготовано представлять нашу страну, каждого россиянина на одном из самых представительных форумов, и сердце России сегодня бьется в "Лужниках". Сегодня одна команда выиграет, одна проиграет, но даже проиграв, можно остаться победителем, если ты отдаешь себя до конца, бьешься друг за друга и за каждый сантиметр футбольного поля и знаешь - мы вместе.

У нас прекрасный тренер, у него было время попробовать все варианты, которые предполагает его стратегия - в компетентности Станислава Черчесова я полностью убежден, - сказал Мамиашвили. - Мнение о нашей сборной у меня было разным - если я видел равнодушие, то и отношения было таким же. Но если я видел, что люди сражаются за победу до конца, за каждый элемент в игре, то без уважения смотреть на это невозможно.

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Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)