Михаил Грушевский: "России лучше сыграть против прима-балерины Криштиану"

Известный пародист, болельщик ЦСКА болельщик Михаил Грушевский оценил перспективы сборной России на чемпионате мира. Напомним, что после двух туров наша команда занимает первое место в группе А после побед над Саудовской Аравией (5:0) и Египтом (3:1). 25 июня соперником станет Уругвай – встреча состоится в Самаре.

- Саудовцы были слабым соперником, а вот о Египте так говорить, - начал Грушевский. - Даже лидер африканцев Салах, который сыграл не в полную силу из-за последствий травмы, доставил много неприятностей помимо реализованного пенальти. Россия провела очень сильный матч и заслуженно победила.

- Удивлены такому прогрессу по сравнению товарищескими встречами?

- Очевидно, что они проходили под нагрузками. Наша вялая игра против Турции и Австрии являлась следствием гирь, которые висели на ногах. Значит, тренеры так планировали подготовку, чтобы до старта турнира футболисты не могли быть легкими, веселыми и жизнерадостными.

- Ждали подвигов от Черышева и Дзюбы?

- Игра Дениса, безусловно, приятный сюрприз. Мы не представляли, как он может выглядеть. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Надеюсь, кстати, что Дзагоев быстро восстановится и вернется в строй. Дай Бог, если все продолжится так же блистательно для нас, то Алан сможет помочь в плей-офф. Верю, что сборная выйдет как минимум в 1/4 финала. Черышев же не выступает в РФПЛ, не является звездой в Испании и то, что он прекрасно вышел на замену в "Лужниках" и в двух встречах забил три мяча - большая радость и сюрприз для болельщиков.

А вот от Дзюбы мы как раз этого и ждали. Зимой Артем поступил по-спортивному правильно: не стал довольствоваться ролью запасного в "Зените", провел весеннюю часть чемпионата в аренде в "Арсенале". Нужно поблагодарить Божовича и весь клуб, за то, что форвард хорошо вписался. Сейчас Дзюба получает огромное удовольствие от игры - не только сам забивает, но и заставляет защитников соперников поражать свои ворота, а это высшее мастерство.

- Кто для нас удобнее в 1/8 финала - Испания или Португалия?

- Не вижу принципиальной разницы. Может быть, применим "метод Салаха", то есть давайте считать, что нам играть против команды, где есть одна суперзвезда, на которую делается масштабная ставка. В этом смысле чуть предпочтительнее Португалия. Не потому, что считаю, что против нее намного легче - просто кажется, что прима-балерина Роналду более проходимый для вариант, чем Испания, где есть несколько больших мастеров в каждой линии. Они забирают мяч и не делятся с соперником. Играть без мяча тяжелое испытание. С португальцами получится равный матч и на кураже наши способны её пройти. Но даже если попадем на Испанию, оптимизм мой не угаснет.

- Есть разница, где играть - в Москве или Сочи?

- Сейчас невозможно предугадать. В ближайшие дни в столице обещают 30 градусов, выходить на поле по такой жаре чудовищное испытание. Если в Сочи тоже будет марево, то там ещё и влажность высокая, липкий воздух. Вот бы отправиться в Волгограде, где мошкара, да ещё подключить дрессированных комаров, тогда преимущество окажется на нашей стороне. Ни Португалия, ни Испания не будут готовы к психологической атаке со стороны насекомых! (Смеется.) (Арман МКРТЧЯН)