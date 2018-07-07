Михаил Грушевский: "Помимо положительного результата, в матче с хорватами увидим и яркий футбол"

Известный пародист и футбольный болельщик Михаил Грушевский дал свой прогноз на четвертьфинальный матч ЧМ-2018 Россия - Хорватия. Он отметил, что хорваты являются фаворитами, но играть с ними нашей команде будет психологически комфортнее, чем с испанцами.

- Если бы до начала чемпионата мира мне кто-то сказал, что все так сложится, я бы не поверил. Еще два усилия - и мы в финале! - восклицает Грушевский. - Но я приторможу сам себя. Кто вчера мог предположить, что Бельгия обыграет Бразилию? Даже когда счет стал 2:0 в пользу европейцев я был уверен, что будет 2:2 в основное время, а потом пентакампеоны победят. Так что, конечно, верю, что наши ребята способны пройти хорватов. Надеюсь, команда покажет качественный футбол. Считаю, что с хорватами нам будет не то чтобы легче, чем с испанцами, но приятнее. Мы не будем столько времени сидеть без мяча и помимо положительного результата, на который надеются наши болельщики, увидим еще и яркий футбол.

- Считается, что хорваты в целом несколько ниже уровнем, чем испанцы...

- Эти сборные вполне сопоставимы, просто хорваты играют в другой футбол. С испанцами нам было мучительно тяжело, потому что мы чуть ли не сто процентов времени находились без мяча. Сегодня такого точно не случится. Поэтому психологически нашей команде будет комфортнее. Хотя хорваты, конечно, фавориты. Они на этом чемпионате мира показывали яркую игру. Взять хотя бы их матч с Аргентиной. При этом мне кажется, мы сыграем на равных. У меня есть традиция - не делать прогнозов на счет перед решающими матчами. Я просто уверен у нашей сборной.

- Вы не считаете, что психологически с Хорватией будет сложнее, чем с Испанией, потому что в прошлом матче мы играли с топ-сборной и результат не так давил на команду Черчесова, как сейчас?

Я так не думаю. Наверное, сейчас даже морально проще. Против Испании проделана титаническая работа. Слово игра к тому матчу плохо подходит. Это была именно работа: жесточайшее соблюдение дисциплины и терпение. Сегодня мы увидим футбол как игру. Ничего похожего на встречу с Испанией не жду. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Все о чемпионате мира по футболу-2018