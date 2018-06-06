Михаил Гершкович: "Трудно сказать, каковы у России возможности прибавить к началу чемпионата мира"

Бывший старший тренер сборной России Михаил Гершкович рассчитывает, что национальная команда сумеет прибавить и показать на чемпионате мира достойную игру. Первенство планеты пройдет с 14 июня по 15 июля.

– Ситуация тяжелая, но будем надеяться, что атмосфера на первенстве мира даст возможность хоть за что-то зацепиться, – заявил "Известиям" специалист. – Но пока всё сложно. Трудно сказать, каковы у России возможности прибавить к началу чемпионата мира. Для этого нужно находиться внутри коллектива. В любом случае будем надеяться на лучшее и верить в игроков и в Черчесова.

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