Михаил Дегтярев: "США своим желанием досадить России поставили под вопрос собственную способность организовывать крупные турниры"

Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев подчеркнул, что в будущем с проблемами при въезде на территорию США могут столкнуться не только российские спортсмены, но и атлеты из любой страны мира. Ранее, напомним, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила международным спортивным организациям воздержаться от проведения мероприятий в США из-за американской визовой политики.

- Об этой проблеме я говорил еще в марте текущего года, после невыдачи США виз российским борцам для участия в Кубке мира, - отметил Дегтярев. - Уже тогда своим желанием досадить России США поставили под вопрос собственную способность организовывать крупные международные спортивные мероприятия. Нехватка консульского персонала или иная формальная причина отказа в получении виз спортсменами говорит лишь о некомпетентности, о том, что страна не справляется со взятыми на себя обязательствами. И если вчера это касалось российских спортсменов, то завтра на нашем месте могут оказаться представители любой страны.

Проблема очень актуальна, ведь в 2026 году США примет чемпионат мира по футболу, а в 2028 году в Лос-Анджелесе пройдет летняя Олимпиада.

Международному спортивному сообществу здесь есть с чем сравнить. После Олимпиады в Сочи-2014 Россия задала высокую планку организации спортивных мероприятий. А в период проведения чемпионата мира по футболу-2018 помимо стандартных гарантий ФИФА, предоставила мировой общественности дополнительные возможности по въезду в страну и выезду из нее болельщиков, трудовой деятельности иностранных граждан, безопасности, развитию информационных технологий и передвижению болельщиков между принимающими городами. При этом почти 90 тысяч граждан Америки беспрепятственно прибыли в нашу страну на праздник футбола. Этим Россия в который раз показала, что спорт должен быть вне политики. (Андрей СИЗЯКИН)