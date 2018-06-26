Михаил Дегтярев: "Сборная Марокко показала что с Испанией можно играть"

Председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев выразил уверенность, что сборная России сможет удачно сыграть с Испанией в 1/8 финала чемпионата мира.

– Нам предстоит встреча с серьезным соперником. Испанцы – трехкратные чемпионы Европы и чемпионы мира 2010 года, – отметил Дегтярев. – У них огромный опыт. Однако, на мой взгляд, в этом чемпионате сборная Испании играет не на пределе своих возможностей и показывает не максимальный результат. Последний матч со сборной Марокко показал, что при достаточной подготовке, желании и скорости против них можно успешно играть. 1/8 пройдет в Москве, в Лужниках, поэтому наш главный козырь это 12-й игрок команды – мощная поддержка трибун.

После вчерашнего матча с Уругваем хочется отметить непередаваемую энергетику на стадионе Самары, атмосферу дружбы и азарта. 42 тысячи болельщиков переживали за любимые команды, бурно выражали эмоции. Было видно, как выкладываются наши футболисты, как они хотят быть героями, отстоять честь страны в игре. Поэтому сейчас сборной нужно серьезно подготовиться, а нам – поддерживать и болеть за ребят.

После поражения 0:3 многие преждевременно начали критиковать российскую сборную. Однако в спорте бывают и поражения, и ничьи, и победы. Давайте дождемся конца турнира, и тогда подведем итоги, поставим оценки сборной и работе тренерского штаба. (Андрей СИЗЯКИН)

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)

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