Михаил Дегтярев: "Россия провела лучший ЧМ в истории, но предстоит еще много работы"

Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев поблагодарил и похвалил организаторов чемпионата мира по футболу, который накануне закончился финальным матчем Франция – Хорватия (4:2). В то же время парламентарий обратил внимание, что теперь необходимо приложить усилия для развития детско-юношеского спорта и внутреннего туризма в России.

– Мы провели лучший чемпионат мира по футболу в истории. Это признали и президент ФИФА Джанни Инфантино, и главы государств, посетившие Россию в ходе чемпионата, и болельщики со всего мира, – сказал Дегтярев. – Но самое главное – мы доказали самим себе, что умеем реализовывать самые амбициозные и масштабные проекты на высочайшем организационном уровне. Мы открыли для себя красоту и гостеприимство нашей провинции. Мы поверили в свою сборную по футболу и убедились, что Россия – настоящая футбольная держава.

Нам предстоит многое сделать для реализации того положительного импульса, который получила Россия благодаря чемпионату в сфере въездного туризма, для максимально эффективного использования наследия чемпионата. Однако, по моему мнению, следующим не менее масштабным проектом должен стать национальный проект, который будет работать на развитие массового, детско-юношеского спорта и внутреннего туризма в России. (Андрей СИЗЯКИН)

Чемпионат мира проходил в России с 14 июня по 15 июля. Сборная России на домашнем турнире показала лучший результат в новейшей истории – дошла до 1/4 финала, где в серии пенальти уступила будущему вице-чемпиону - хорватам (2:2, пенальти – 3:4).

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