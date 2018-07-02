Михаил Боярский: "Сейчас подсчет желтых и красных карточек для выхода в плей-офф ЧМ считаю оправданным. Но потом лучше ввести пенальти"

Народный артист России, болельщик "Зенита" Михаил Боярский считает справедливым критерий определения мест в группах чемпионата мира, согласно которому при прочих равных в 1/8 финала выходят команды, которые заработали меньше желтых и красных карточек чем соперник.

Сборная Сенегала не прошла в плей-офф чемпионата мира-2018 из-за того, что ее футболистам вынесено больше предупреждений, чем японцам. В связи с этим федерация футбола африканской страны направила в ФИФА письмо с просьбой пересмотра правил.

– Карточки – более симпатичный вариант, чем пенальти потому что он входит в меню минусов, в правила fair play, – отметил Боярский. – Объективно это является аргументом в пользу команды, которая вела себя более дисциплинированно.

А вот насчет бросания жребия уже можно подумать. Хотя пенальти – это то же самое. Поэтому принципиальной разницы между 11-метровыми и монеткой не вижу. Думаю, на будущее надо узаконить пенальти. Это будет и зрелищнее, и более гуманно, скажем так. Но в данном случае считаю, что подсчет желтых и красных карточек вполне оправдан. (Константин КОЛМАКОВ)

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