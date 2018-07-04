Михаил Боярский: "Россия победит Хорватию. Мы так разогнались, что..."

Народный артист России, болельщик "Зенита" Михаил Боярский выразил мнение, что сборная России одержит победу над командой Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира-2018.
- Я полагаю, что мы выиграем. Потому что мы так разогнались, что остановить нас уже довольно сложно", – сказал Боярский в эфире программы "Полезное утро" на телеканале "78".
Примечательно, что ранее Михаил Боярский предсказал исход матча, предложив России в 1/8 финала обыграть сборную Испании по пенальти.
Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)
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Дополнительная информация
https://78.ru/news/2018-07-04/boyarskii_sprognoziroval_itog_matcha_rossiya__horvatiya
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