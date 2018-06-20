Михаил Боярский: "Испания ли, Португалия – это будет "стык смерти"

Народный артист России, болельщик "Зенита" Михаил Боярский считает, что в противостоянии с португальцами или испанцами в 1/8 финала ЧМ-2018 у россиян почти не будет шансов. Наша национальная команда лидирует в группе А чемпионата мира, набрав 6 очков в двух матчах. В первом раунде плей-офф представители этого квартета выйдут на лучших из группы В, где выступают обе сборные с Пиренеев.

– Как бывает всегда на Руси, от любви до ненависти всего один шаг, – говорит Боярский. – Один промах, и сборную заклюют. Скажут: "Вы побеждали, но это оказалось случайностью". Нужно учиться болеть с оптимизмом и окрылять нашу команду, иначе ничего не получится.

– Как считаете, с кем лучше сыграть в 1/8 финала – с Португалией или Испанией?

– Теперь я опять полон надежд – а вдруг наши смогут что-то сделать? Каким образом – не знаю, Черчесову виднее. Но там "стык смерти". С Уругваем я еще надеюсь, что сможем победить, хотя это необязательно. А дальше мотивация у Испании и Португалии будет больше, чем у наших. К тому же когда страна болеет за сборную, меньше эмоций, чем когда поддерживают клубы. Так, как переживают за "Зенит", "Спартак", ЦСКА и других, с национальной командой не получается. О ее результатах судят так – удалось или не удалось. Никакой кровной обиды не будет, если проиграем кому-то. (Игорь НОВИКОВ)

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