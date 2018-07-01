Михаил Боярский: "Это не победа Акинфеева и Черчесова - это победа всех! В том числе - болельщиков"

Народный артист России Михаил Боярский считает, что сборная России заслуженно выиграла у команды Испании в 1/8 финала чемпионата мира. Встреча, прошедшая в Москве на стадионе "Лужники", завершилась победой россиян со счетом 1:1 (4:3 пен.).

- Россия победила справедливо, - говорит Боярский. - Победителей не судят. Акинфеев лучший игрок матча? Он в данном случае более эффектно выглядел. Я должен сказать, что победил не Акинфеев и не Черчесов, хотя на его долю приходится огромная доля победы, а команда. Это целиком заслуга команды, а может быть даже России, потому что прорыв должен быть во всем: и в спорте, и в личных достижениях, и в настроении команды, страны, перспектив и т.д. У нас теперь есть вера, надежда и любовь. Это всё заслуженно, футбол, может быть, не та ипостась, в которую хочется прорваться максимально, надеемся, нравственный скачок ещё впереди. Но сейчас у нас есть спортивный прорыв, и это очень хорошо.



- Что случилось с атакой испанцев?



- Соперник с нашей защитой не смог сделать ничего. Мало того, что мы хорошо защищались, еще огрызались грамотно. Всё было предсказуемо - отдать испанцам владение мячом, но не сдавать свои позиции. Целиком и полностью победа за нами, потому что испанцы должны были предугадать такой исход событий, но этого не сделали, не смогли. Смена тренера перед турниром? Плохому танцору всегда…. Искать причины можно где угодно, какая разница. Это должно нас меньше всего волновать, мы победили - это очень важно. После первого гола я испугался, что мячи полетят в наши ворота пачками, но кто знал, что будет рука у Пике и поставят пенальти? (Арман МКРТЧЯН)





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