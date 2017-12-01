Михаил Боярский: "Думаю, сборной России не удастся обыграть Уругвай"

Известный актер и певец, болельщик "Зенита" Михаил Боярский отметил, что сборной России очень повезло с жеребьевкой на чемпионате мира-2018. Напомним, что россияне в группе A сыграют со сборными Саудовской Аравии (матч состоится 14 июня на стадионе "Лужники"), Египта (19 июня, "Санкт-Петербург") и Уругвая (25 июня, "Самара Арена").

– Нам очень повезло с жеребьевкой. Может быть, не очень интересные матчи будут у нас проходить, но нашей сборной повезло, конечно, очень, на мой взгляд. Ну, за исключением Уругвая. Я думаю, что Уругвай нам обыграть не удастся.

Так что наша сборная может начать сражения, перекрестясь и уповая на то, что в дальнейшем нам будет лучше. Как говорится, лиха беда начало. Сразу будет понятно, что к чему.

Насколько комфортно будут чувствовать себя в северной столице эти команды из жарких стран? Я думаю, что именно этот стадион предназначен для того, чтобы нашу погоду нивелировать для идеальных условий внутри. Стадион закрывается, люди сидят в рубашках, так что внутри будет так, как у них на родине.

Жеребьевка чемпионата мира-2018. Live!