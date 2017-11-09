Михаэль Скиббе: "Нельзя давать хорватам пространство"

Главный тренер сборной Греции Михаэль Скиббе отметил, что его команде будет непросто противостоять Хорватии в стыковых матчах за право сыграть на ЧМ-2018. Первый матч состоится в Загребе.

– Мы встретимся с соперником, у которого много отличных игроков, – цитирует AFP Скиббе. – Поэтому мы должны сыграть компактно, не давать много места противнику, который способен играть очень быстро. Надеюсь, у нас все получится.

Матч Хорватия - Греция состоится сегодня, 9 ноября, начало - в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.