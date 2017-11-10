Михаэль Скиббе: "Греции будет непросто после такого поражения от Хорватии"

Главный тренер сборной Греции Михаэль Скиббе после первого стыкового матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Хорватии (1:4) отметил, что соперник находится в гораздо лучшем положении. Ответная игра состоится 12 ноября на поле греков.

- Мы создавали моменты у ворот соперника, но результат закономерен. Будет непросто после такого поражения, - приводит Goal слова Скиббе. - Хорватия в гораздо лучшем положении. При определенной доле везения мы могли бы сделать счет 4:2, и это было бы приятней.

В ответной игре мы должны выглядеть намного лучше. Должны справиться с Хорватией в центре поля. Тогда можем надеяться на победу.