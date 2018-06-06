Михаэль Баллак: "Удивлен, что Сане не взяли на ЧМ-2018"

Бывший полузащитник сборной Германии Михаэль Баллак признался, что удивлен решением главного тренера немецкой национальной команды Йоахима Лева не брать на чемпионат мира нападающего "Манчестер Сити" Лероя Сане. В минувшем сезоне 22-летний форвард стал одним из наиболее результативных немецких игроков, выступающих в топ-5 чемпионатах.
- Как и многие люди, я был очень удивлен, почему Сане не оказалось в окончательной заявке, - цитирует Баллака the Sun. - С футбольной точки зрения происходящему нет объяснения. Я хотел увидеть его на чемпионате мира, ведь он один из тех, кто входит в топ-10 молодых игроков. Фанаты расстроятся, что не увидят его.
Сборная Германии в рамках группового этапа встретится с Мексикой (17 июня, "Лужники), Швецией (23 июня, Сочи) и Южной Кореей (27 июня, Казань).
- Сборная Германии (Футбол)
- Михаэль Баллак
- Йоахим Лев
- Сборная Кореи (Футбол)
- Сборная Швеции (Футбол)
- Сборная Мексики (футбол)
- Лерой Сане