Мигель Лаюн: "Победа над Германией ничего нам не гарантирует"

Футболист сборной Мексики Мигель Лаюн поделился впечатлениями после победы над сборной Германии (1:0) на чемпионате мира-2018.

- Для нас было очень важно начать выступление на чемпионате мира в такой уверенной манере. Мы показали свой характер в этом матче, были очень упорны, мы понимали, что играем против очень сильного соперника – чемпиона мира, в составе которого игроки очень высокого уровня. Но мы сделали все, чтобы победить, и нам это удалось, - цитирует футболиста "Р-Спорт". - Мы здорово сыграли в защите, играли очень компактно. Немцы очень сильно давили в концовке, и нам пришлось терпеть, чтобы сохранить победный счет. Нам нужно мечтать о самом высоком месте, бороться за это. Нам еще ничего не гарантировано, но важно мечтать и работать для того, чтобы мечта стала реальностью.

Единственный мяч в этой игре забил Ирвинг Лосано.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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