Мигель Данни: Davai Rússia

Бывший полузащитник "Динамо" и "Зенита" Мигель Данни поздравил сборную России с победой над Испанией (1:1, 4:3 по пенальти) в 1/8 финала чемпионата мира.
- Davai Rússia (Давай, Россия. - Прим. "СЭ"), - написал в Инстаграме португальский игрок.
Команда Станислава Черчесова в четвертьфинале чемпионата мира сыграет против Хорватии 7 июля в Сочи.
Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)
Ураааaaaa! //
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