Мидо: "У сборной России есть все шансы достойно выступить в плей-офф"

Легендарный египетский футболист Мидо считает, что сборная России может достойно выступить в плей-офф чемпионата мира-2018​. В 1/8 финала турнира россиянам предстоит сыграть с Испанией​. Матч состоится 1 июля.

– Сборная России неплохо смотрится на этом турнире, особенно мне понравились два первых матча, – цитируют "Известия" Мидо. – Команда действовала очень здорово, выглядела надежно и неплохо смотрелась в прессинге. Затем был очень сложный матч с Уругваем, где южноамериканцы одержали заслуженную победу. Теперь российскую команду ждет еще один очень непростой соперник в лице Испании. Но я думаю, у вашей сборной есть все шансы достойно выступить в плей-офф.

Головин, Жирков и Фернандес – классные игроки, их действительно не хватало на поле в игре с Уругваем. Они, безусловно, усилят игру команды в матче с Испанией. Мне нравятся не только эти российские футболисты, но и в целом вся ваша команда. Каждый знает, что нужно делать на поле и делает это. Россия может удивить Испанию.

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Все о чемпионате мира-2018 по футболу //

Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ