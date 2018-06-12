Мидо: "Даже если Салах не появится с первых минут, остальные парни компенсируют его отсутствие"

Прославленный форвард сборной Египта Хоссам Мидо обсудил с журналистами шансы Египта на чемпионате мира после товарищеского матча участников конгресса ФИФА на "ВЭБ-Арене".

- У нас хорошая организованная команда, - отметил Мидо относительно египетской национальной команды. - В Египте гордятся Салахом, который сыграл в финале Лиги чемпионов и стал одним из лучших игроков английской премьер-лиги. Теперь все хотят, чтобы он классно выступил за сборную на чемпионате мира. У него есть для этого все - уверенность и прекрасная форма. С ним команда может добиться большего.

- Как команда справится с его отсутствием?

- Даже если Мохаммед не появится с первых минут, остальные парни компенсируют его отсутствие. И мы начнем турнир на хорошей ноте. Надеюсь, мы выйдем из группы.

- Что скажете об Уругвае?-

- Сильная слаженная команда, с которой тренер работает более 10 лет. Но если хорошо проведем первые 25 минут, нас будет трудно одолеть.

- Кого относите к фаворитам ЧМ-2018?

- Бразилия, Германия и Испания - лучшие команды на турнире.

Египетская сборная стартует на ЧМ-2018 матчем с Уругваем (15 июля в Екатеринбурге), затем встретится с Россией (19 июля, Санкт-Петербург) и Саудовской Аравией (25 июля, Волгоград).

В течение игровой карьеры, которая завершилась в 2013 году, 35-летний Мидо провел 50 матчей за египетскую команду. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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