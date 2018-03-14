МИД Великобритании предупредил об антибританских настроениях во время ЧМ-2018

МИД Великобритании советует болельщикам быть бдительными во время посещения чемпионата мира-2018, сообщает журналист АР Роб Харрис в Твиттере. Это связано с резким ухудшением отношений между Великобританией и Россией из-за дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Новый совет от Министерства иностранных дел Великобритании для тех, кто планирует отправиться в Россию на чемпионат мира: "В связи с ростом политической напряжённости между Великобританией и Россией вы должны быть осведомлены о возможных антибританских настроениях и притеснениях в это время". Во избежание "антибританских настроений и притеснений" правительство советует гражданам Великобритании, которые собираются в Россию, "оставаться бдительными, избегать любых протестов и демонстраций, а также не высказываться публично о политических событиях", - написал Харрис в Твиттере.

Ранее СМИ сообщили, что Футбольная ассоциация Англии будет противостоять любым призывам к бойкоту ЧМ-2018. Организация может рассмотреть вопрос о бойкоте, если будет угроза жизни и здоровью футболистов.