МИД Украины призвал сограждан не ехать на ЧМ-2018 в Россию

Глава МИД Украины Павел Климкин в Твиттере обратился к соотечественникам с призывом не ехать на чемпионат мира 2018 года, который пройдет в России. Чиновник утверждает, что на территории РФ гарантированы провокации.

"Призываю всех украинцев не ехать в Россию на чемпионат мира, - приводит Твиттер МИД Украины слова Климкина. - Провокации гарантированы, а безопасность там никем не защищена".

Накануне, 14 мая, стало известно, что группа депутатов фракции "Радикальной партии" Олега Ляшко предложил Верховной раде запретить трансляцию на Украине матчей ЧМ-2018. Соответствующий проект постановления был зарегистрирован на сайте украинского парламента.

Напомним, сборная Украины не смогла пробиться на чемпионат мира, заняв третье место в группе I отборочного европейского турнира. Матчи мирового первенства пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.