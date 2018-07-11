МИД Украины обвинил ФИФА в "позорном неуважении"

Политический директор МИД Украины Алексей Макеев раскритиковал ФИФА за санкции в отношении защитника сборной Хорватии Домагоя Виды и члена делегации Огнена Вукоевича. После четвертьфинала ЧМ-2018, в котором балканцы победили Россию (2:2, пен. – 4:3) они записали ролик со словами: "Слава Украине". Вукоевич был отстранен Хорватским футбольным союзом от чемпионата мира, Вида получил предупреждение от ФИФА.

"Осуждаем беспринципность ФИФА и безосновательные гонения против Вукоевича и Виды. Это – позорное неуважение к миллионам болельщиков из Украины, Хорватии и других стран. ФИФА должна проявить принципиальность и не помогать Кремлю отбеливать свой разрушенный имидж", – написал Макеев в Твиттере.

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