17:08 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

МИД России - украинцам: "Не слушайте всяких дураков, приезжайте на ЧМ-2018!"

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МИД России ответил на призыв главы МИД Украины Павла Климкина, который посоветовал украинцам не ехать на ЧМ-2018. 

"Мы будем очень рады видеть на ЧМ-2018 всех болельщиков, включая наших соседей-украинцев. Приезжайте в Россию на праздник мирового футбола! И не слушайте всяких дураков!", - говорится в сообщении МИД России. 

Напомним, сборная Украины не смогла пробиться на чемпионат мира, заняв третье место в группе I отборочного европейского турнира. Матчи мирового первенства пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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КОММЕНТАРИИ (8)
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rumayak

Представьте, а я всего за две недели накачал пресс, подкачал руки и спину и сбросил пару килограмм и это всё, без диет и спорта! Я вообще ленивый и не могу сидеть на диетах и заниматься спортом, но недавно вычитал в одном блоге как можно подкачаться и привести тело в порядок сидя дома и ничего не делая, и я решил опробовать ведь цена вопроса копеечная. От результата был в шоке не только я, никто не верил что так можно накачать пресс и сделать тело красивым, теперь и жена захотела опробовать. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано--- http://linkto.eu/mblog

17:38

Kasymus

бендеровцам край, зассут и не приедут, им тут не америца, не защитят натовские клоуны... нормальных людей ждем, встретим, бухнем...

17:28

Monakh007

Бендеровцам лучше не приезжать, а то просто могут не вернуться.

17:23

spetrov

А в целом баламошка опять верно все написал.

17:16

spetrov

У жителей 404 сегодня и так массово рвутся отдельные части тела. А тут еще и главе местного МИДа диагноз верный поставили. )

17:15

баламошка

Грубовато для МИД, хотя я б и не так сказал) Украинцы и украиночки, приезжайте на ЧМ в Россию! Но бандера пусь дома сидит, сало трескает и проклинает Россию)

17:15

Kasymus

шучу. на украине болтшинство нормальных людей, ждем в гости! лично я готов настоящим болелам комнату бесплатно сдать на время чм

17:14

Kasymus

Всех грохнем за донбасс ))))

17:12

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