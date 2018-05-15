МИД России - украинцам: "Не слушайте всяких дураков, приезжайте на ЧМ-2018!"

МИД России ответил на призыв главы МИД Украины Павла Климкина, который посоветовал украинцам не ехать на ЧМ-2018.

"Мы будем очень рады видеть на ЧМ-2018 всех болельщиков, включая наших соседей-украинцев. Приезжайте в Россию на праздник мирового футбола! И не слушайте всяких дураков!", - говорится в сообщении МИД России.

Напомним, сборная Украины не смогла пробиться на чемпионат мира, заняв третье место в группе I отборочного европейского турнира. Матчи мирового первенства пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.