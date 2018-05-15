МИД России - украинцам: "Не слушайте всяких дураков, приезжайте на ЧМ-2018!"

МИД России ответил на призыв главы МИД Украины Павла Климкина, который посоветовал украинцам не ехать на ЧМ-2018.
"Мы будем очень рады видеть на ЧМ-2018 всех болельщиков, включая наших соседей-украинцев. Приезжайте в Россию на праздник мирового футбола! И не слушайте всяких дураков!", - говорится в сообщении МИД России.
Напомним, сборная Украины не смогла пробиться на чемпионат мира, заняв третье место в группе I отборочного европейского турнира. Матчи мирового первенства пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
Ми будемо дуже раді бачити на @FIFAWorldCup всіх вболівальників, включаючи наших 🇺🇦сусідів-українців. Приїжджайте до Росії на свято світового футболу! Та не слухайте рiзних дурнiв 😉 pic.twitter.com/BSIjGeLBHf– МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) 15 мая 2018 г.
rumayak
Представьте, а я всего за две недели накачал пресс, подкачал руки и спину и сбросил пару килограмм и это всё, без диет и спорта! Я вообще ленивый и не могу сидеть на диетах и заниматься спортом, но недавно вычитал в одном блоге как можно подкачаться и привести тело в порядок сидя дома и ничего не делая, и я решил опробовать ведь цена вопроса копеечная. От результата был в шоке не только я, никто не верил что так можно накачать пресс и сделать тело красивым, теперь и жена захотела опробовать. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано--- http://linkto.eu/mblog
17:38
Kasymus
бендеровцам край, зассут и не приедут, им тут не америца, не защитят натовские клоуны... нормальных людей ждем, встретим, бухнем...
17:28
Monakh007
Бендеровцам лучше не приезжать, а то просто могут не вернуться.
17:23
spetrov
А в целом баламошка опять верно все написал.
17:16
spetrov
У жителей 404 сегодня и так массово рвутся отдельные части тела. А тут еще и главе местного МИДа диагноз верный поставили. )
17:15
баламошка
Грубовато для МИД, хотя я б и не так сказал) Украинцы и украиночки, приезжайте на ЧМ в Россию! Но бандера пусь дома сидит, сало трескает и проклинает Россию)
17:15
Kasymus
шучу. на украине болтшинство нормальных людей, ждем в гости! лично я готов настоящим болелам комнату бесплатно сдать на время чм
17:14
Kasymus
Всех грохнем за донбасс ))))
17:12