12:54 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

МИД России и Белоруссии подписали соглашение о признании виз на время чемпионата мира-2018


Главы МИД России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей подписали соглашение о взаимном признании виз на период чемпионата мира-2018, который пройдет с 14 июля по 15 июня в России. Как сообщает ТАСС, договоренность распространяется также на Евроигры-2019 в Белоруссии. 

Подписанный министрами документ предусматривает  возможность безвизового въезда в Россию через Белоруссию. Остальные иностранцы с российской визой по-прежнему обязаны въезжать в через международные пункты пропуска.

Соглашение вступит в силу с 1 июня.

Болельщики с FAN-ID ранее уже получили возможность въехать в Россию для посещение игр без визы. 

Хозяева турнира сыграют в группе А со сборными Уругвая, Египта и Саудовской Аравии на чемпионате мира-2018. 

Белоруссия не вышла в групповой этап мирового первенства. 

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https://worldcup2018.tass.ru/articles/5244316

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