МИД РФ: Великобритания использует отравление Скрипаля как повод для призывов к бойкоту ЧМ-2018

МИД РФ выступил с официальным заявлением по поводу возможного бойкота Великобританией чемпионата мира-2018. Ранее британский премьер-министр Тереза Мэй сообщила, что правительство страны рассмотрит вопрос о возможном бойкоте чемпионата мира-2018 чиновниками и другими официальными представителями в качестве одной из возможных мер по отношению к России в деле с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Мы неоднократно предупреждали: перед началом чемпионата мира по футболу в России западные СМИ развернут полномасштабную медиа-кампанию с целью дискредитации России и подрыва доверия к ней, как к хозяйке этого спортивного мероприятия. Так, об этом говорилось в ходе еженедельных брифингов 25 мая 2017 года и 12 января 2018 года.

Как мы и предполагали, особенно активно ведут себя англичане, которые никак не могут простить России, что именно нашей стране в честной борьбе досталось право проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Британские СМИ активно тиражируют призывы о бойкоте предстоящего Кубка мира. Такие предложения поступают не только от журналистов, но и от официальных лиц – в частности, Министра иностранных дел Бориса Джонсона и председателя Комитета по иностранным делам Палаты общин Тома Тугендхата. Поводом же стало отравление Сергея Скрипаля, расследование которого не только еще не завершено, а, по сути, еще и не начиналось. Это, однако, не помешало британским политикам уже сейчас сделать вывод о причастности к делу России, которую теперь следует наказать, например, отказавшись от поездки на чемпионат мира. При этом сами они, кажется, до сих пор не определились: кто же должен бойкотировать спортивное мероприятие – члены королевской семьи, чиновники и другие официальные лица или непосредственно сборная Англии по футболу? Хотим еще раз подчеркнуть: подобные провокационные вбросы, раздувающие антироссийскую истерию, лишь осложняют отношения между нашими странами и наносят удар по мировому спорту", - говорится в заявлении МИД РФ.