МИД РФ ответил на статью саудовских СМИ о допинге в сборной России

МИД РФ отреагировал на статью в саудовских СМИ, в которой утвержалось, что игроки сборной России применяли допинг во время ЧМ-2018. Ранее интернет-издание Sada вышло с заголовком: "Германское телевидение: российская команда принимала допинг во время матча с "Зелеными".

В первом матче ЧМ-2018 сборная России обыграла Саудовскую Аравию со счетом 5:0. "Зеленые" в итоге заняли третье место в группе А, уступив Уругваю (0:1) и обыграв Египет (2:1).

Обратили внимание на публикацию в официальном саудовском интернет-издании "Sada" статьи "Германское телевидение: российская команда принимала допинг во время матча с „Зелеными“" (имеется в виду сборная Саудовской Аравии по футболу), опубликованную 19 июня 2018 года.



К очернению российских спортсменов, бездоказательно обвиняемых в применении стимулирующих средств, присоединились саудовские СМИ. В статье автор, ссылаясь на неназванное "германское ТВ", утверждает, что российские спецслужбы причастны к изощренному сокрытию употребления допинга российскими футболистами, что "ФИФА теперь не может доказать что-либо", и приходит к выводу, что российская сборная победила сборную Королевства Саудовская Аравия (КСА) только благодаря использованию запрещенных веществ.



Аналогичные обвинения ранее появились на странице твиттер-аккаунта @almaniahcom, где упоминается репортаж немецкой телерадиовещательной корпорации ARD.



Автору статьи хотелось бы напомнить, что 22 мая Международная федерация футбола (ФИФА), не найдя достаточных доказательств, закрыла допинговые дела в отношении всех футболистов расширенного состава сборной России. В пресс-релизе организации отмечается, что ни в одном из допинг-образцов из московской лаборатории не были выявлены какие-либо отклонения или подмена содержимого. Итоги расследования были доведены до Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое полностью согласилось с решением о закрытии дела.



Присутствовавший на матче открытия ЧМ-2018 Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд находился в одной ложе с Президентом России В.В.Путиным. Всем памятны их теплые дружеские рукопожатия после забитых голов. Надеемся, что прочтение фейкового материала "Sada" вызовет у саудовских болельщиков иные чувства, чем те, на которые рассчитывали его заказчики, - говорится в заявлении МИД РФ.