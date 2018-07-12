18:27 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

МИД РФ - об освещении ЧМ-2018 на Украине: "Это альтернативный чемпионат мира по фейкам"


Официальный представитель МИДа России Мария Захарова назвала освещение Украиной чемпионата мира-2018 альтернативным чемпионатом по фейкам. 

Особняком стоит медийное поле Украины, - цитирует RT Захарову. - Это нечто, какой-то альтернативный чемпионат мира по фейкам в связи с чемпионатом мира по футболу.

Напомним, Украина не попала на мировое первенство, заняв третье место в своей отборочной группе. 

Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля. В его финале сыграют Франция и Хорватия (15 июля, "Лужники").

Франция - Хорватия

Все о чемпионате мира по футболу-2018

Опрос

Франция - Хорватия: кто выиграет чемпионат мира по футболу-2018?
голосовать

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/535750-mid-rossii-ukraina-chm-futbol

Материалы сюжета: ЧМ-2018. Финал Франция - Хорватия
Материалы других СМИ