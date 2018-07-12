МИД РФ - об освещении ЧМ-2018 на Украине: "Это альтернативный чемпионат мира по фейкам"

Официальный представитель МИДа России Мария Захарова назвала освещение Украиной чемпионата мира-2018 альтернативным чемпионатом по фейкам.
- Особняком стоит медийное поле Украины, - цитирует RT Захарову. - Это нечто, какой-то альтернативный чемпионат мира по фейкам в связи с чемпионатом мира по футболу.
Напомним, Украина не попала на мировое первенство, заняв третье место в своей отборочной группе.
Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля. В его финале сыграют Франция и Хорватия (15 июля, "Лужники").
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Дополнительная информация
https://russian.rt.com/sport/news/535750-mid-rossii-ukraina-chm-futbol