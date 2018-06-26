МИД РФ назвал фейком статью о допинге в сборной России

МИД РФ разоблачил саудовское интернет-издание Sada, которое ранее опубликовало статью с заголовком "Германское телевидение: российская команда принимала допинг во время матча с "Зелеными". Саудовцы в этом материале, который вышел после матча ЧМ-2018 Россия - Саудовская Аравия (5:0), утверждают, что российские спецслужбы причастны к сокрытию употребления допинга футболистами национальной команды. По их мнению, имено это стало причиной разгромного проигрыша аравийцев.

В МИД сделали вывод, что рассуждения автора Sada базируются на обвинениях, ранее прозвучавших в репортаже канала ARD. Немецкие журналисты выпустили несколько сюжетов о допинге в российском спорте. Последних из них касался сборной России по футболу.

هذا هو أحد الروابط التي يتحدث فيها التلفزيون الألماني الرسمي ARD عن تعاطي المنتخب الروسي للمنشطات في كأس العالم عام 2014 واقتناعهم باستمرار تعاطيها في كأس العالم الحالي #روسيا_السعودية https://t.co/PJdtfOD56b pic.twitter.com/h5AjdqPQ52 – almaniah.com ألمانيا (@almaniahcom) 18 июня 2018 г.

МИД напомнил автору статьи, что все подозрения со сборной России по футболу ранее были сняты ФИФА. С итогами проверки согласилось Всемирое антидопинговое агентство (ВАДА). В министерстве сделали вывод, что Sada опубликовало заказную статью.

"Автору статьи хотелось бы напомнить, что 22 мая Международная федерация футбола (ФИФА), не найдя достаточных доказательств, закрыла допинговые дела в отношении всех футболистов расширенного состава сборной России. В пресс-релизе организации отмечается, что ни в одном из допинг-образцов из московской лаборатории не были выявлены какие-либо отклонения или подмена содержимого. Итоги расследования были доведены до Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), которое полностью согласилось с решением о закрытии дела.

Надеемся, что прочтение фейкового материала "Sada" вызовет у саудовских болельщиков иные чувства, чем те, на которые рассчитывали его заказчики", - говорится в сообщении МИД.