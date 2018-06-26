02:05 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

МИД РФ назвал фейком статью о допинге в сборной России

Статья на интернет-портале Sada. Фото МИД РФ.
Статья на интернет-портале Sada. Фото МИД РФ.

МИД РФ разоблачил саудовское интернет-издание Sada, которое ранее опубликовало статью с заголовком "Германское телевидение: российская команда принимала допинг во время матча с "Зелеными". Саудовцы в этом материале, который вышел после матча ЧМ-2018 Россия - Саудовская Аравия (5:0), утверждают, что российские спецслужбы причастны к сокрытию употребления допинга футболистами национальной команды. По их мнению, имено это стало причиной разгромного проигрыша аравийцев.

В МИД сделали вывод, что рассуждения автора Sada базируются на обвинениях, ранее прозвучавших в репортаже канала ARD. Немецкие журналисты выпустили несколько сюжетов о допинге в российском спорте. Последних из них касался сборной России по футболу.

МИД напомнил автору статьи, что все подозрения со сборной России по футболу ранее были сняты ФИФА. С итогами проверки согласилось Всемирое антидопинговое агентство (ВАДА). В министерстве сделали вывод, что Sada опубликовало заказную статью.

"Автору статьи хотелось бы напомнить, что 22 мая Международная федерация футбола (ФИФА), не найдя достаточных доказательств, закрыла допинговые дела в отношении всех футболистов расширенного состава сборной России. В пресс-релизе организации отмечается, что ни в одном из допинг-образцов из московской лаборатории не были выявлены какие-либо отклонения или подмена содержимого. Итоги расследования были доведены до Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), которое полностью согласилось с решением о закрытии дела.

Надеемся, что прочтение фейкового материала "Sada" вызовет у саудовских болельщиков иные чувства, чем те, на которые рассчитывали его заказчики", - говорится в сообщении МИД. 

Дополнительная информация

http://www.mid.ru/web/guest/nedostovernie-publikacii/-/asset_publisher/nTzOQTrrCFd0/content/id/3277933

К комментариям
0
Материалы других СМИ