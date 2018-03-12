МИД РФ: "Бульварная газета "Бильд" использует спортивные соревнования для дискредитации России"

МИД РФ выступил с официальным заявлением по поводу призывов иностранных СМИ к бойкоту чемпионата мира-2018​. В частности, в министерстве прокомментировали статьи немецкого Bild и британского Daily Mail по поводу ЧМ-2018 в России.

"Крупнейшая немецкая бульварная газета "Бильд" решила "узнать" у футболистов своей сборной, а стоит ли вообще ехать в Россию? Опрос сопровождался демонстрацией фотографии девочки, якобы пострадавшей во время авианалета сирийских ВВС в Восточной Гуте 8 марта. К сожалению, "Бильд" в очередной раз использует в своих спекуляциях пострадавших детей, забывая про аргументацию и доказательства. Не в первый раз "Бильд" использует и крупные спортивные соревнования для дискредитации России – в 2014 года именно это издание стало одним из главных источников распространения инсинуаций о подготовке и проведении Зимних Олимпийских Игр в Сочи. Главный редактор "Бильда" Ю.Райхельт развил свой пропагандистский тезис на страницах британской "Дейли мейл", проведя параллель между чемпионатом мира по футболу 2018 года и "печально известной" Олимпиадой в Берлине 1936 года. Что ж, лекала старые. С берлинской Олимпиадой пропагандисты сравнивали и сочинские Игры.

К чести опрошенных изданием спортсменов, спонсоров футбольной сборной и официальных лиц – они на провокацию не поддались.

Хотели вновь отметить: спорт в целом и футбол в частности призваны объединять людей разных религий и национальностей, дарить им позитивные эмоции и радость. Попытки его политизации и привлечения к этому спортсменов и тренеров красноречиво говорят о профессиональном уровне журналистов, гонящихся за сенсацией и просмотрами", – говорится в сообщении на официальном сайте МИД РФ.

Немецкое издание Bild в статье о чемпионате мира-2018 привело также цитату главного тренера сборной Германии Йоахима Лева, который попросил не вмешивать политику в спорт.

- Участие в чемпионате мира не означает, что мы едины с системой, режимом или правителем. Мы не позволим себе быть инструментарием - вне зависимости от того, где мы играем, мы всегда стоим за наши ценности, за разнообразие, открытость, терпимость, - сказал Лев.