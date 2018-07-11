23:54 11 июля | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

МИД ответил НАТО словами "мы готовимся смотреть ЧМ-2018"


Сотрудники министерства иностранных дел России смотрели матч 1/2 финала чемпионата мира между сборными Хорватии и Англии (2:1 д.в.).

Пока бесполезный военный блок НАТО обвиняет нас в провокационной деятельности и продолжает скрежетать зубами в Брюсселе, мы готовимся смотреть ЧМ-2018, - сообщается в Твиттере организации.

Сборная Хорватии в финале чемпионата мира сыграет с Францией (15 июля, "Лужники").

Хорватия - Англия

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/2 финала
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