МИД ответил НАТО словами "мы готовимся смотреть ЧМ-2018"

Сотрудники министерства иностранных дел России смотрели матч 1/2 финала чемпионата мира между сборными Хорватии и Англии (2:1 д.в.).
- Пока бесполезный военный блок НАТО обвиняет нас в провокационной деятельности и продолжает скрежетать зубами в Брюсселе, мы готовимся смотреть ЧМ-2018, - сообщается в Твиттере организации.
Пока бесполезный военный блок #НАТО обвиняет нас в провокационной деятельности и продолжает скрежетать зубами в Брюсселе, мы готовимся смотреть #ЧМ2018 pic.twitter.com/StEEbLe3dd– МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) 11 июля 2018 г.
Сборная Хорватии в финале чемпионата мира сыграет с Францией (15 июля, "Лужники").