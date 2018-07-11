МИД ответил НАТО словами "мы готовимся смотреть ЧМ-2018"

Сотрудники министерства иностранных дел России смотрели матч 1/2 финала чемпионата мира между сборными Хорватии и Англии (2:1 д.в.).

- Пока бесполезный военный блок НАТО обвиняет нас в провокационной деятельности и продолжает скрежетать зубами в Брюсселе, мы готовимся смотреть ЧМ-2018, - сообщается в Твиттере организации.

Пока бесполезный военный блок #НАТО обвиняет нас в провокационной деятельности и продолжает скрежетать зубами в Брюсселе, мы готовимся смотреть #ЧМ2018 pic.twitter.com/StEEbLe3dd – МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) 11 июля 2018 г.

Сборная Хорватии в финале чемпионата мира сыграет с Францией (15 июля, "Лужники").

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