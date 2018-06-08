МИД Британии не пустит более 1800 футбольных хулиганов в Россию и соседние страны на время чемпионата мира-2018

Министерство иностранных дел Британии совместно с футбольной полиции Соединенного королевства на время чемпионата мира в России примет меры, чтобы не допустить попадания на турнир более 1800 хулиганов, сообщает RT со ссылкой на документ британского МИДа.

Всего же в Россию по предварительным данным приедет около 10 тысяч болельщиков.

- Под руководством подразделения футбольной полиции Великобритании по всей стране ведется работа с целью помешать потенциальным правонарушителям приехать в Россию и соседние с ней страны, - говорится в документе министерства. - На территории Англии и Уэльса соответствующие запреты действуют в отношении порядка 1800 человек.

При этом на матчах сборной Англии вместе российскими полицейскими обеспечивать порядок будут коллеги из Британии.

Напомним, на чемпионате мира англичане сыграют в группе G с командами Туниса (18 июня), Панамы (24 июня), Бельгии (28 июня).

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