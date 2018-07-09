Мичел Сальгадо, Жулиу Баптиста, Булыкин и Дворкович сыграли в футбол на Красной площади

Председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович принял участие в футбольном матче в Парке футбола на Красной площади в Москве, сообщает "Р-Спорт". Мероприятие носит название "Спасибо волонтерам". Матч проходил между смешанными командами, в состав которых вошли работающие на чемпионате мира в России волонтеры, известные в прошлом футболисты Мичел Сальгадо, Жулио Баптиста, Дмитрий Булыкин, а также послы чемпионата мира.

- Сегодня мы все хотим сказать большое спасибо волонтерам! Вы сделали все, чтобы сделать этот чемпионат мира поистине великолепным! Вы всегда делаете все с улыбкой и открытым сердцем. Вы большие молодцы и продолжайте в том же духе, - сказал Дворкович.

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