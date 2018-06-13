Мичел Сальгадо: "У Селадеса достаточно опыта, чтобы привести Испанию к успеху"

Экс-защитник "Реала" и сборной Испании Мичел Сальгадо прокомментировал кандидатуру Альберта Селадеса на пост главного тренера сборной Испании.

– Я желаю Альберту Селадесу большой удачи – как бывшему партнеру на поле и нынешнему тренеру сборной, – сказал Сальгадо, – в этом походе за Кубком мира, который будет очень непростым после всего случившегося. Но, уверен, Селадес обладает достаточным мастерством, опытом и знанием футбола, чтобы привести Испанию к успеху.

Напомним, сегодня днем глава Королевской футбольной федерации Испании Луис Рубиалес уволил с поста главного тренера сборной Хулена Лопетеги. Накануне было объявлено, что Лопетеги покинет сборную и возглавит "Реал" после ЧМ-2018. Основным претендентом на его место стал Альберт Селадес, тренер сборной Испании U21 и ассистент Лопетеги. (Егор БЫЧКОВ)

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