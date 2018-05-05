Мичел Сальгадо открыл Парк футбола в Казани

Бывший защитник "Реала" и сборной Испании Мичел Сальгадо принял участие в открытии Парка футбола чемпионата мира-2018 в Казани, сообщает "Р-Спорт". Парк расположен рядом со стадионом "Центральный" и будет работать до конца ЧМ-2018.

- Чемпионат мира - это выдающееся событие для любого футболиста. Это невероятный опыт. Для России это тоже огромный опыт, она будет хозяйкой турнира. Для вашей команды это будет особенный чемпионат, - сказал Сальгадо.

"Казань Арена" примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Франция - Австралия (16 июня), Иран - Испания (20 июня), Польша - Колумбия (24 июня) и Корея - Германия (27 июня). Также на стадионе состоятся игра 1/8 финала (30 июня) и четвертьфинал (6 июля).

Как попасть на матчи чемпионата мира по футболу