Мхитарян дал совет сборной России на чемпионат мира

Полузащитник "Арсенала" и сборной Армении Генрих Мхитарян рассказал, что нужно сделать сборной России на чемпионате мира-2018 для успешного выступления.

- Перспективы? Самое главное – выйти из группы. Если получится, потом будет легче, - приводит "Чемпионат" слова Мхитаряна. - А еще надо верить в свои силы. Уверен, что игроки сборной России смогут очень хорошо играть и представлять свою страну.

Напомним, сборная Армении не смогла пробиться на чемпионат мира, заняв в своей отборочной группе к турниру лишь пятое место.

Россияне на мировом первенстве сыграют в группе А с командами Саудовской Аравии (14 июня, Москва, "Лужники"), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).

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