Мэтью Леки: "На бумаге Франция выглядит мощно, но мы хорошо поработали"

Полузащитник сборной Австралии Мэтью Леки накануне первого матча на ЧМ-2018 против Франции поделился ожиданиями от игры.

– Мы хотели бы выйти из группы и хорошо сыграть завтра, естественно. Кубок Конфедераций был для нас отличным опытом. Мы познакомились со страной. Мы хорошо себя чувствовали в прошлом году и сейчас.

Да, игроки сборной Франции играют в суперклубах. На бумаге они выглядят мощно, но мы хорошо поработали. Мы хотим выглядеть компактной и мобилизованной командой.

Для каждого игрока ситуация на ЧМ индивидуальна – кто-то волнуется больше, а кто-то меньше. Не нужно смотреть на соперника, нужно просто верить в то, что ты делаешь. (АРТУР ЕНИКЕЕВ)

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