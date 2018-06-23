Мэттью Леки: "Австралия дважды великолепно сыграла на ЧМ-2018"

Форвард сборной Австралии Мэттью Леки заявил, что доволен выступлением команды на ЧМ-2018.

Накануне австралийцы сыграли вничью со сборной Дании (1:1), а до этого уступили сборная Франции (1:2). 26 июня им предстоит матч с командой Перу.

- Определенно, мы дважды сыграли великолепно на этом турнире, никто не ожидал, что мы вообще наберем здесь хотя бы одно очко, - цитирует австралийца ТАСС.- Более того, по игре мы заслуживали большего. В этой связи приятно слышать похвалу со стороны других тренеров и команд, которые с удивлением отмечают нашу хорошую игру.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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