Мэтт Райан: "Сборная Австралии заслужила большего в матче с Францией"

Голкипер сборной Австралии Мэтт Райан заявил, что доволен игрой своей команды в матче первого тура чемпионата мира против команды Франции (1:2). По его словам, австралийцы заслужили заработать хотя бы одно очко.

- Я очень горжусь нашей игрой в этом матче. Наши парни очень постарались, - цитирует официальный сайт ФИФА Райана. - Мы заслужили добиться более приемлемого результата.

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