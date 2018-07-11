Метро в Москве после матча Хорватия - Англия будет работать до 3.00

В департаменте транспорта Москвы сообщили, что в ночь со среды на четверг метрополитен будут работать на два часа дольше обычного. Воспользоваться услугами метро люди смогут до 3.00 по московскому времени. Связано это с проведением матча 1/2 финала чемпионата мира-2018 между сборными Хорватии и Англии.

"Продление времени работы метро и Московского центрального кольца связано с проведением на стадионе "Лужники" матча полуфинала Чемпионата мира по футболу между сборными Хорватии и Англии", - сказал собеседник агентства "Интерфакс".

Хорватия – Англия: чемпионат мира по футболу, 11 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала – начало в 21.00 (время московское)

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