Метро в Москве будет работать до 3.00 из-за матча Россия - Хорватия

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что столичный метрополитен и МЦК будут работать до 3.00 в ночь с 7 на 8 июля, сообщает агентство "Москва". Связано это с матчем 1/4 финала чемпионата мира-2018 Россия – Хорватия​, который пройдет в Сочи.

"Понимая, насколько важен этот матч для болельщиков, мы оперативно продляем работу метро, МЦК, бесплатных шаттлов S2, S3, S8 и 45 маршрутов наземного транспорта в районе фанфестов, чтобы все могли комфортно уехать после игры", – подчеркнул Ликсутов.

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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