Метро и стадионы Москвы прошли проверку на безопасность перед ЧМ-2018

Метро, стадионы и автовокзалы Москвы прошли проверку на соответствие требованиям безопасности на время чемпионата мира-2018, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департмента региональной безопасности и протииводействия коррупции.

- Основным вопросом, вынесенным на обсуждение заседания Антитеррористической комиссии города Москвы, которое состоялось 17 мая, стали вопросы обеспечения безопасности во время проведения чемпионата мира по футболу. Автовокзалы, метрополитен и стадионы Москвы готовы к чемпионату, - сказали в пресс-службе.

В департаменте отметили, что на стадионах "Спартак" и "Лужники" смонтирован комплекс инженерно-технических средств охраны и досмотрового оборудования, "в полном объеме соответствуют требованиям обеспечения безопасности тренировочные поля на стадионах "ЦСКА" и ФК "Строгино".

- Все действующие станции московского метрополитена оснащены досмотровым оборудованием, ведется работа по аттестации сотрудников службы безопасности. Шесть автовокзальных комплексов прошли категорирование, проведена проверка автостанций "Красногвардейская", "Тушинская", "Орехово" и "Теплый Стан", а также международного автовокзала "Южные Ворота", - добавили в пресс-службе.

В Москве пройдут 11 матчей ЧМ-2018. На стадионе "Спартак" состоятся игры Аргентина - Хорватия(16 июня), Польша - Сенегал (19 июня), Бельгия - Тунис (23 июня), Сербия - Бразилия (27 июня) и встреча 1/8 финала (3 июля).

"Лужники" примут матч открытия турнира Россия - Саудовская Аравия (14 июня), игры Германия - Мексика (17 июня), Португалия - Марокко (20 июня), Дания - Франция (26 июня), встречу 1/8 финала (1 июля), полуфинал (11 июля) и финал (15 июля).

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