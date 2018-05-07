Месут Езил: "Уверен, что полностью восстановлюсь к чемпионату мира-2018"

Полузащитник "Арсенала" и сборной Германии Месут Езил в своем Твиттере выразил уверенность, что успеет восстановиться к чемпионату мира-2018. Ранее главный тренер канониров Арсен Венгер сообщил, что игрок может не сыграть на мировом первенстве в России из-за травмы спины.

- Жаль, что я пропустил вчерашний матч (против "Бернли" (5:0) в 37-м туре чемпионата Англии. - Прим. "СЭ") из-за травмы спины, - написал Езил. - Мне понадобится некоторое время на лечение, но я уверен, что успею полностью восстановиться до старта чемпионата мира.



В нынешнем сезоне 29-летний Езил провел за "Арсенал" 35 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 13 результативных передач.



Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Сборная Германии выступит в группе F, где сыграет с командами Южной Кореи, Мексики и Швеции.

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